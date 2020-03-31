Москвичи одумались после введения режима самоизоляции

Режим жесткой самоизоляции из-за коронавируса в Москве вразумил любителей тусовок и поездок за город. Большинство жителей мегаполиса в первый день жизни по новым правилам проявили ответственность и режим соблюдали.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что некоторые жители столицы не смогли сразу перестроиться под новые обстоятельства и в минувшие выходные отправились в парки и на встречи. Хотя всех настоятельно просили остаться дома.

«Мы должны действовать на опережение, пока есть такая возможность. Ужесточение режима уже дало свой эффект — сегодня ситуация улучшилась», — приводит РИА «Новости» слова Раковой.

Ранее она рассказала о позитивной тенденции по выздоровевшим от коронавируса. Ракова поделилась, что за последние дни из больниц Москвы выписали еще 42 человека, которых лечили от заражения 2019-nCoV. Общее количество вылечившихся в Москве теперь составляет 70 человек.

Столичные власти и власти Подмосковья первыми решились на жесткий шаг и усилили меры по борьбе с коронавирусом. Речь идет о самоизоляции, когда людям запрещено выходить на улицы без особой надобности. Эту эстафету подхватили по рекомендации премьер-министра России Михаила Мишустина власти еще более 20 субъектов РФ.

Официально в России зафиксировали 1836 случаев заражения коронавирусом. Девять человек умерли от COVID-19.