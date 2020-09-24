Москвичи обнаружили на теле сына укусы и ссадины после выписки из больницы

Родители после выписки трехлетнего мальчика из ГКБ № 9 Г. Н. Сперанского в Москве обнаружили на его теле следы укусов и ссадин. В больнице ребенку должны были просто исправить дефект речи.

В столичной больнице мальчик пробыл шесть дней. Врачи должны были исправить дефект речи, но в итоге у ребенка появились дополнительные проблемы. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. В ведомстве также отметили, что у малыша ранее был поставлен диагноз «умственная отсталость легкой степени».

Сотрудники полиции начали проверку, чтобы выяснить, что могло стать причиной повреждений на теле.

Год назад из-за врачебной халатности в Ростовской области 11-летнему мальчику ампутировали руку. Врачи ошиблись с диагнозом и решили, что у мальчика перелом, поэтом просто наложили гипс. В результате они проглядели газовую гангрену. Состояние малыша ухудшилось, и ему пришлось ампутировать конечность.