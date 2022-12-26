Общество 26 декабря 2022, 15:59 Москвичи объяснили, почему предпочли искусственную елку натуральной «Росгосстрах»: 72% москвичей выбрали искусственную елку для домашнего декора piqsels

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Искусственную елку предпочли установить дома 72% москвичей. К такому выводу пришли авторы совместного исследования от СК «Росгосстрах» и сети магазинов Cozy Home. Они поделились результатами с радиостанцией «Говорит Москва».

Также авторы исследования спросили жителей столицы, почему те не стали покупать живую ель. Примерно половина респондентов объяснили выбор практичностью. Остальная часть опрошенных назвала вырубку деревьев некорректным занятием.

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По данным исследования, 9% москвичей вообще не украшают дом елкой.

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Из тех, кто отдал предпочтение живому дереву, 44% отдает его на переработку после праздников. Еще 31% опрошенных признался, что просто выкидывает дерево в ближайшую урну. При этом 13% респондентов заявили, что оставляют дерево для собственных нужд.

Авторы исследования выяснили и другие моменты декора столичных домохозяйств в преддверии Нового года. Так, 54% москвичей предпочитают елки среднего размера. Чаще всего — 18% опрошенных — жители столицы упоминали ленты в качестве декора. На втором месте (17%) — детские игрушки.