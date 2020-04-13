Москвичи не справились с получением электронных пропусков по SMS. Ошибались 9 из 10 человек

Жители Москвы начали оформлять электронные пропуски для поездок на личном и общественном транспорте во время самоизоляции. Один из способов получения документа — SMS-сообщение. Оказалось, что многие жители допускают ошибки при отправке запроса.

«SМS с некорректным текстом составляют около 90% всех сообщений, поступающих на короткий номер 7377. Некоторые даже отправляют SMS со свободным текстом — например, „дайте мне пропуск“», — приводит сообщение департамент информационных технологий Москвы ТАСС.

Для получения электронного пропуска необходимо вводить данные строго по шаблону. Если все выполнено правильно, то в ответ придет сообщение с 16-значным кодом. Такая последовательность букв с цифрами и будет цифровым пропуском.

«Для указания госномера автомобиля используйте русскую раскладку клавиатуры. Будьте внимательны, если вы не указываете какие-либо из необязательных данных, шаблон не меняется. Между символами ** просто ничего не заполняется. Сами символы обязательны», — отметили в департаменте.

Подробнее о шаблонах SMS-сообщений для получения пропусков и другие способы оформления документов можно узнать в материале «360».

Введение пропусков стало одной из мер по борьбе с коронавирусом. Сейчас российские врачи помогают справиться с заболеванием 18328 пациентам.