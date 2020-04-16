Москвичи не смогли отказаться от шашлыков во время эпидемии коронавируса

Более 27 тысяч зараженных китайским вирусом жителей России не напугали москвичей, те продолжают гулять как ни в чем не бывало. О неуместном поведении в период эпидемии коронавируса рассказал начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«К сожалению, пока ситуация не улучшается, все равно наши граждане ходят на улицу, на прогулки, на детские площадки, гуляют в парках и жарят шашлыки», — заявил Данчиков в эфире «России 24», его слова привело РИА «Новости».

С таким отношением людей к эпидемии властям Москвы приходится надеяться на вмешательство природы. По словам Данчикова, нынешняя погода, которая не настраивает на прогулки, может помочь удержать москвичей дома.

В то же время другие жители столицы, а также предприятия продолжают адаптироваться к режиму самоизоляции и другим ограничениям. К примеру, ритуальные агентства уже предлагают прощаться с усопшими онлайн. Услуга будет бесплатная.

В Москве на данный момент 16 146 больных COVID-19 — самое большое число по стране. За все время в России от этой заразы, которую подхватили по всему миру два миллиона человек, умерли 232 жителя, в столице — 113. Московским медикам, чьи силы брошены на передовую борьбы с 2019-nCoV, разрешили бесплатно ездить в такси.