    16 апреля 2020, 18:23

    Москвичи не смогли отказаться от шашлыков во время эпидемии коронавируса

    Алена Пинаева

    Более 27 тысяч зараженных китайским вирусом жителей России не напугали москвичей, те продолжают гулять как ни в чем не бывало. О неуместном поведении в период эпидемии коронавируса рассказал начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.
    Москвичи не смогли отказаться от шашлыков во время эпидемии коронавируса

    «К сожалению, пока ситуация не улучшается, все равно наши граждане ходят на улицу, на прогулки, на детские площадки, гуляют в парках и жарят шашлыки», — заявил Данчиков в эфире «России 24», его слова привело РИА «Новости».

    С таким отношением людей к эпидемии властям Москвы приходится надеяться на вмешательство природы. По словам Данчикова, нынешняя погода, которая не настраивает на прогулки, может помочь удержать москвичей дома.

    В то же время другие жители столицы, а также предприятия продолжают адаптироваться к режиму самоизоляции и другим ограничениям. К примеру, ритуальные агентства уже предлагают прощаться с усопшими онлайн. Услуга будет бесплатная.

    В Москве на данный момент 16 146 больных COVID-19 — самое большое число по стране. За все время в России от этой заразы, которую подхватили по всему миру два миллиона человек, умерли 232 жителя, в столице — 113. Московским медикам, чьи силы брошены на передовую борьбы с 2019-nCoV, разрешили бесплатно ездить в такси.