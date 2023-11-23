Общество 23 ноября 2023, 10:17 Москвичи направили на благотворительность более 140 миллионов рублей Москвичи с помощью благотворительных сервисов пожертвовали более 140 млн руб Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

При помощи современных технологий портала mos.ru москвичи отправили пожертвования на сумму свыше 140 миллионов рублей. Жители столицы регулярно помогают людям со страшными диагнозами, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, бездомным животным и другим. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова подчеркнула, что благотворительный сервис появился три года назад. По задумке он должен был стать объединяющим звеном между горожанами и фондами, которые нуждаются в помощи.

Реклама

«За время работы сервиса жители города сделали более 270 тысяч пожертвований в адрес столичных некоммерческих организаций», — отметила Драгунова.

С момента появление благотворительного сервиса москвичи пожертвовали свыше 90 миллионов рублей. Внутри проекта работают более 85 организаций с чистой репутацией, а помочь их подопечным можно в любое время.

Руководитель столичного департамента информационных технологий Борис Фролов добавил, что более 75 тысяч жителей столицы приняли участие в проекте. Кроме того, чтобы постоянно направлять средства на благотворительность, пользователи могут подключить автоплатеж. Сервис также дает возможность создать собственный благотворительный сбор.

«С начала этого года горожане направили на добрые дела более 40 миллионов рублей», — рассказал Фролов.

Благотворительный сервис отображает только проверенные организации: они зарегистрированы в реестре, ведут социально значимую деятельность и постоянно отчитываются о результатах работ на собранные средства.