Общество 11 мая 2023, 10:20 Москвичи начали чаще проводить свадьбы без гостей Начальник управления ЗАГС Уханева: пары в Москве начали чаще проводить свадьбы без гостей РИА «Новости»

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Московские молодожены начали реже приглашать гостей на церемонию бракосочетания. Об этом РИА «Новости» рассказала начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

По ее словам, в основном пары приглашают на торжество минимальное количество человек или приходят только с фотографом.

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«Если раньше церемонии были на 50–70 гостей, то сейчас такого практически нет. Присутствуют лишь близкие друзья и родители, в среднем бывает по 10–15 человек», — отметила начальник управления ЗАГС.

Уханева отметила, что зачастую молодежь приходит в ЗАГС в спортивной обуви и джинсах. Но все-таки больший процент составляют традиционные свадебные образы.

«Иногда молодые просят организовать тематические торжества. Например, недавно приезжали фанаты стимпанка, которые выбрали свадебные образы по вселенной Cyberpank 2077», — добавила она.

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