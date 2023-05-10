Общество 10 мая 2023, 16:48 Москвичи массово перестали продавать квартиры через третьих лиц «ИНКОМ-Недвижимость»: в Москве доля проданных по доверенности квартир сократилась на 10% РИА «Новости»

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Число сделок в Москве по продаже вторичной недвижимости через продавца сократилось на 10%. Хотя осенью 2022 года их доля, наоборот, была выше ожидаемой. Тогда она возросла с 5 до 17%. Об этом «Известиям» сообщили специалисты «ИНКОМ-Недвижимость».

«Все, кому нужно было срочно продать жилье через доверенное лицо, уже это сделали. Сейчас владельцы квартир предпочитают осуществлять такие сделки напрямую», — сообщила информационному порталу юрисконсульт офиса «Академическое» компании Наталья Киселева.

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Она добавила, что, несмотря на такую тенденцию, доля продаж по доверенностям все равно остается вдвое больше стандартного показателя для вторичного рынка.

Ранее эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута сообщил, что в ипотеку выгоднее приобретать вторичное жилье, нежели квартиру в новостройке. Он отметил, что это связано с тем, что банки скоро увеличат первоначальный взнос с 10 до 15–20%.