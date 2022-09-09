Москвичи в начале сентября стали скупать одежду в ТЦ города | 360°

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Москвичи в начале сентября стали скупать одежду в ТЦ города

Эксперт Focus Technologies Васильев: в начале сентября в Москве чаще всего покупали книги

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С приходом холодов в Москве жители стали чаще покупать книги, одежду, детские товары и ювелирные украшения, заявил РИА «Новости» глава направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев.

Спрос на литературу в магазинах увеличился на 88%, на одежду — на 22%, детские товары — на 14%. Ювелирную продукцию покупали на 12% чаще. А вот продажи электроники показали результат гораздо ниже — всего 6%.

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По словам Васильева, такое формирование спроса связано с приходом холодов. Кроме того, в 2022 году средний чек увеличился до 25%. Эксперт также заявил об увеличении числа посетителей в ТЦ Москвы.

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До этого эксперты подсчитали уровень коммунальных платежей в столице. Оказалось, что в среднем ежемесячные платежи в Москве за ЖКХ превышают 10 тысяч рублей.

Москва

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