Москвичи чаще стали забирать собак из приютов во время пандемии
Светлана Комиссарова, руководитель многофункционального центра реабилитации и реинтродукции животных «Счастливый Друг», рассказала, что во время пандемии коронавирусной инфекции москвичи стали чаще забирать собак из приютов. Об этом сообщила НСН.
По ее словам, за время карантина животных забирали на 40% больше.
«В месяц мы пристраиваем 20 собак, то в пандемию — на порядок больше. Причем хорошо, невозвратно пристроили. Многие перешли на дистанционную работу», — поделилась Комиссарова.