Москвичи чаще стали забирать собак из приютов во время пандемии

По ее словам, за время карантина животных забирали на 40% больше.

«В месяц мы пристраиваем 20 собак, то в пандемию — на порядок больше. Причем хорошо, невозвратно пристроили. Многие перешли на дистанционную работу», — поделилась Комиссарова.