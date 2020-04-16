Москвичи будут прощаться с покойниками онлайн

Онлайн-трансляции церемоний прощания организуют с закрытых для посещения московских кладбищ. Услуга будет бесплатной. Родственникам усопшего разошлют индивидуальные ссылки.

«ГБУ „Ритуал“ реализует услугу „прощание онлайн“, которая подразумевает организацию потокового вещания в режиме реального времени с каждой церемонии. Ответственному за организацию церемонии прощания направляется индивидуальная ссылка. Он может направить ее всем родственникам, которые не смогли присутствовать на похоронах», — говорится в сообщении похоронного госучреждения.

Денег за услугу брать не будут. Трансляции уже ведут из похоронного дома Троекурово. Там камеры установили в двух залах для прощания. Вскоре устройства появятся в залах Николо-Архангельского, Митинского и Хованского крематориев. Изображение транслируется в HD-формате.

9 апреля власти закрыли московские кладбища для посещения на фоне эпидемии коронавируса. Ранее стало известно о смерти судмедэксперта в Таиланде, который заразился коронавирусом от мертвеца.

В России зафиксировали 232 смерти от COVID-19 — болезни, которую вызывает коронавирус. Всего 2019-nCoV в РФ заразились 27 938 человек.