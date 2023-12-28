28 декабря 2023, 12:08
Москвичи более 58 тысяч раз записались к нотариусу через mos.ru
Около 22 тысяч москвичей записались к нотариусу через mos.ru в 2023 году
Услугой предварительной записи к нотариусу через сервис mos.ru воспользовались свыше 58 тысяч раз, из них 22 тысячи раз — в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.
«У жителей есть возможность выбрать более удобное время и месторасположение нотариальной конторы, в том числе записаться в ближайшую к дому или работе», — отметили в ведомстве.
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В пресс-службе добавили, что благодаря возможности выбрать подходящие дату и время, жители города смогли избежать ожидания в очередях, а также должным образом подготовиться к визиту. На данный момент сервис предоставляет запись на 43 вида нотариальных услуг. Количество нотариусов, присоединившихся к системе записи с начала функционирования сервиса, существенно выросло — с 20 до почти 250.
Самым высоким спросом пользовалось оформление доверенностей, а также решение вопросов наследования. Популярными оказались услуги по заверению копий и подписей, а также подготовка документации для сделок с недвижимостью.
Чтобы записаться к нотариусу, горожанам необходимо посетить каталог услуг на mos.ru, перейти в раздел «Услуги для жителей», далее — во вкладку «Документы», а там выбрать «Запись на прием к нотариусу».
Накануне перевозчикам Подмосковья напомнили о цифровом сервисе для оформления документов. Он поможет переоформить свидетельства и карты маршрута онлайн.
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