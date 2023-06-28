Общество 28 июня 2023, 10:26 Москвичи более 47 тысяч раз записались к нотариусу через mos.ru Москвичи более 47 тысяч раз за два года записались к нотариусу через mos.ru Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

С 2021 года сервисом записи к нотариусу mos.ru воспользовались свыше 47 тысяч раз. На сайте пользователи сами выбирают удобные время и дату и заранее узнают список необходимых документов, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

С помощью mos.ru можно записаться на получение различных нотариальных услуг — от подачи документов для подготовки к сделке с участием материнского капитала до оформления наследства. Запись открыта на 43 нотариальные услуги. Дмитрий Иванов Замглавы департамента информационных технологий города Москвы

По словам Иванова, с января этого года сервисом воспользовались примерно 11 тысяч раз, а с начала его работы — больше 47 тысяч раз. Наиболее популярной нотариальной услугой стало оформление доверенности или согласия.

Реклама

Также среди пользователей востребованы услуги по подготовке к сделке с недвижимостью, по свидетельствованию подлинности подписи на документах и по оформлению завещаний и наследства.

Ранее Минжилполитики Подмосковья напомнило о случаях нотариальной сделки с недвижимостью.