Общество 13 февраля 2024, 13:40 Москвичи более 400 раз сообщили о попавших в беду животных через «Наш город» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Более года назад на городском портале «Наш город» появился раздел «Животное в опасности». Москвичи получили возможность сообщить о попавших в беду животных и уже отправили более 400 обращений, сообщили в столичном ДИТ.

«Пользователями портала „Наш город“ стали уже 2,1 миллиона жителей столицы. По их обращениям решено более 8,3 миллиона вопросов», — отметили в ведомстве.

Реклама

Портал «Наш город» работает более 12 лет. Новый раздел ввели из-за многочисленных запросов москвичей. До этого портал «Наш город» также получал подобные заявки. Специалисты старались помочь в каждом случае, хотя это не входило в его прямые обязанности.

Большинство происшествий случается с кошками и собаками, однако иногда в беде оказываются и экзотические животные. Они застревают на деревьях или в подвалах и получают травмы. Специализированные службы, включая пожарных и спасателей, немедленно реагируют на поступившие сообщения.

В январе ветеринары помогли спасти лапу коту породы канадский сфинкс. Он получил сильнейший ожог, застряв в батарее.