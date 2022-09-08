Названы главные площадки празднования Дня города Москвы в 2022 году | 360°

Все новости

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:41

Еще 13 лифтов заменят в Раменском до конца года

Мир

08 сентября 2022, 20:31

Умерла Елизавета II

Реклама

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:22

Более 500 кровель отремонтировали в Подмосковье за 2021 год

Общество

08 сентября 2022, 20:21

Стало известно будущее московских флагманских магазинов H&M

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:19

Подмосковные предприниматели смогут воспользоваться "Промышленной ипотекой"

Общество

08 сентября 2022, 20:19

Названы главные площадки празднования Дня города Москвы в 2022 году

Власть

08 сентября 2022, 19:57

Недружественным иностранцам ограничили порядок операций с российскими ООО

Подмосковье

08 сентября 2022, 19:54

Инспекторы приехали выявить причины неприятного запаха в Глебовском после жалоб жителей

Власть

08 сентября 2022, 19:45

Путин установил для лиц из недружественных стран порядок операций с долями в ООО России

Общество

08 сентября 2022, 20:19

Названы главные площадки празднования Дня города Москвы в 2022 году

Депкультуры Москвы: около 200 мероприятий пройдут на 4 площадках в честь 875-летия столицы

Читать 360tv в

В рамках празднования Дня города департамент культуры Москвы организует более 200 мероприятий на четырех площадках столицы. Мероприятия пройдут в выходные дни, 10 и 11 сентября. В этом году Москва отмечает 875-летие.

Москвичей ждут выступления российских музыкантов, концерты классической музыки, благотворительный фестиваль «Добрая Москва» и многое другое. В организации праздника задействованы все подведомственные департаменту культуры подразделения.

Реклама

Мероприятия пройдут в парках, скверах и бульварах всех административных округов столицы. Будет звучать симфоническая музыка, выступать детские коллективы и популярные артисты.

Реклама

Москвичей и гостей города помимо музыкальных ждут и другие развлечения: ярмарки с рукоделием, творческие мастер-классы. Итогом праздничной программы станет фейерверк, который запустят 10 сентября в 21:00.

Будет организовано восемь точек запуска городских фейерверков:

1. ЦАО, Москворецкая улица, между Парящим и Большим Москворецким мостами

2. ЗАО, парк Победы, Поклонная гора, Аллея партизан

3. ЮВАО, акватория Москвы-реки, р-н Печатники, напротив ул. Гурьянова, д. 31 (баржа — 1 шт.)

4. САО, парк «Ходынское поле» (Ходынский бульвар, д. 1).

5. СЗАО, ул. Рословка, д. 5 (на территории ландшафтного парка «Митино» за ФОК «Аквамарин»).

6. ЮЗАО, район Южное Бутово, ул. Кадырова

7. ТиНАО, г. Троицк, улица Физическая, вблизи Пожарной части № 42.

8. ЗелАО, Озерная аллея, д. 4, стр. 2

И 15 точек запуска парковых фейерверков:

1. Сквер по Олонецкому проезду

2. Измайловский парк

3. Зона отдыха «Красногвардейские пруды»

4. Парк «Кузьминки»

5. Парк имени Юрия Лужкова

6. Лианозовский парк

7. Перовский парк

8. Сад Баумана

9. Парк «Северное Тушино»

10. Парк «Сокольники»

11. Таганский парк

12. Воронцовский парк

13. Парк 50-летия Октября

14. Парк Горького

15. Сад «Эрмитаж»

Праздничный концерт подготовлен совместно с благотворительным фондом «Линия жизни», музыкальными телеканалами «Music Box» и Europa Plus TV. Он пройдет 10 сентября с 12:00 до 21:00, 11 сентября с 15:00 до 20:00.

На сцене у Музея Великой Отечественной войны в Парке Победы выступят молодые творческие коллективы. Также москвичей 10 сентября порадует концерт от радиостанции «Дорожное радио», а 11 сентября выступление артистов организует национальный музыкальный канал «МУЗ-ТВ».

Праздники

Москва

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама