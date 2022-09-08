Названы главные площадки празднования Дня города Москвы в 2022 году | 360°

Общество 08 сентября 2022, 20:19 Поделиться Telegram

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Viber Названы главные площадки празднования Дня города Москвы в 2022 году Депкультуры Москвы: около 200 мероприятий пройдут на 4 площадках в честь 875-летия столицы РИА «Новости»

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В рамках празднования Дня города департамент культуры Москвы организует более 200 мероприятий на четырех площадках столицы. Мероприятия пройдут в выходные дни, 10 и 11 сентября. В этом году Москва отмечает 875-летие.

Москвичей ждут выступления российских музыкантов, концерты классической музыки, благотворительный фестиваль «Добрая Москва» и многое другое. В организации праздника задействованы все подведомственные департаменту культуры подразделения.

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Мероприятия пройдут в парках, скверах и бульварах всех административных округов столицы. Будет звучать симфоническая музыка, выступать детские коллективы и популярные артисты.

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Москвичей и гостей города помимо музыкальных ждут и другие развлечения: ярмарки с рукоделием, творческие мастер-классы. Итогом праздничной программы станет фейерверк, который запустят 10 сентября в 21:00.

Будет организовано восемь точек запуска городских фейерверков:

1. ЦАО, Москворецкая улица, между Парящим и Большим Москворецким мостами

2. ЗАО, парк Победы, Поклонная гора, Аллея партизан

3. ЮВАО, акватория Москвы-реки, р-н Печатники, напротив ул. Гурьянова, д. 31 (баржа — 1 шт.)

4. САО, парк «Ходынское поле» (Ходынский бульвар, д. 1).

5. СЗАО, ул. Рословка, д. 5 (на территории ландшафтного парка «Митино» за ФОК «Аквамарин»).

6. ЮЗАО, район Южное Бутово, ул. Кадырова

7. ТиНАО, г. Троицк, улица Физическая, вблизи Пожарной части № 42.

8. ЗелАО, Озерная аллея, д. 4, стр. 2

И 15 точек запуска парковых фейерверков:

1. Сквер по Олонецкому проезду

2. Измайловский парк

3. Зона отдыха «Красногвардейские пруды»

4. Парк «Кузьминки»

5. Парк имени Юрия Лужкова

6. Лианозовский парк

7. Перовский парк

8. Сад Баумана

9. Парк «Северное Тушино»

10. Парк «Сокольники»

11. Таганский парк

12. Воронцовский парк

13. Парк 50-летия Октября

14. Парк Горького

15. Сад «Эрмитаж»

Праздничный концерт подготовлен совместно с благотворительным фондом «Линия жизни», музыкальными телеканалами «Music Box» и Europa Plus TV. Он пройдет 10 сентября с 12:00 до 21:00, 11 сентября с 15:00 до 20:00.

На сцене у Музея Великой Отечественной войны в Парке Победы выступят молодые творческие коллективы. Также москвичей 10 сентября порадует концерт от радиостанции «Дорожное радио», а 11 сентября выступление артистов организует национальный музыкальный канал «МУЗ-ТВ».

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