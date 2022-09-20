Почти 150 экскурсий проведут в рамках проекта «Открой#Моспром» в Москве | 360°

Общество 20 сентября 2022, 07:20 Поделиться Telegram

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Viber Почти 150 экскурсий проведут в рамках проекта «Открой#Моспром» в Москве В Москве проведут около 150 экскурсий в рамках проекта «Открой#Моспром»

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Для жителей Москвы с 26 сентября по 7 октября проведут около 150 экскурсий по столичным предприятиям. Посетители смогут побывать в действующих цехах, где познакомятся с процессами производства продуктов питания, одежды, запчастей для авиации и других отраслей. Об этом «360» сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

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«7 октября ежегодно отмечается День московской промышленности, и в преддверии праздника мы открываем расширенную экскурсионную программу проекта „Открой#Моспром“. Впервые экскурсии пройдут сразу на 34 промплощадках», — пояснил он.

Москвичи смогут побывать на интересных мастер-классах, дегустации продукции, которая только сошла с конвейера. По словам Овчинского, в этом сезоне к проекту присоединились новые фабрики и заводы — производители сладостей, одежды.

Впервые посетителей примет компания «Вторалюминпродукт». Гостям покажут полный цикл переработки утилизированной бытовой техники и электроники, а также автомобилей — старого Gelandewagen и Ford. Желающие могут принести на переработку собственную технику.

На комбинате «МонАрх» можно понаблюдать за производством модулей, из которых квартиры собираются как пазлы. Многих посетителей заинтересует тур на швейную фабрику «Черемушки». Именно здесь изготовили 170 комплектов нижнего белья для полета в космос Елены Серовой. Для участия в экскурсии необходима регистрация, она доступна на сайте проекта.

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