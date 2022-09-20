Москвичей предупредили о сильном ветре | 360°

Общество 20 сентября 2022, 02:14 Поделиться Telegram

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Viber Москвичей предупредили о сильном ветре МЧС Москвы предупредило горожан о сильном ветре до утра 20 сентября РИА «Новости»

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Росгидромет спрогнозировал в Москве сильный ветер до 09:00 20 сентября. В отдельных районах столицы ожидается юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале МЧС Москвы.

Ведомство попросило автомобилистов избегать резких маневров: не обгонять и не перестраиваться в другой ряд.

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«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — говорится в заявлении.

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Кроме того, в МЧС Москвы посоветовали не оставлять машины рядом с деревьями и рекламными щитами. Пешеходам следует держаться от шатких конструкций вдали. При возможности, во время непогоды лучше оставаться дома, подчеркнули в ведомстве.

В минувшее воскресенье на Курскую область обрушился ураган. Разбушевавшаяся стихия обесточила 87 населенных пунктов, оставив сотни людей без электричества.

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