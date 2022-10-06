Москвичей ждет потепление в выходные дни | 360°

Общество 06 октября 2022, 12:28 Поделиться Telegram

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Viber Москвичей ждет потепление в выходные дни

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В Москве в ближайшее выходные ожидается повышение температуры воздуха. Об этом RT рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она добавила, что потепление жителей столицы ждет уже в пятницу, 7 октября.

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«Мы ждем повышения температуры воздуха. Ожидается, что самыми теплыми днями будут пятница и суббота», — добавила синоптик.

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В Москве ожидается до 13-15 градусов со знаком плюс, в Московской области — 11-16 градусов.

В воскресенье ночью, 9 октября, в Московской области пройдут дожди.

«Ночью +7…+9 градусов, по области +4…+9 градусов. Днем дожди и температура +11…+13 градусов, по области +10…+15 градусов», — резюмировала Макарова.

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