Общество 02 января 2023, 04:24 Москвичей ждет плюсовая температура 2 января Гидрометцентр: в Москве 2 января ожидается плюсовая температура РИА «Новости»

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Облачная погода, отсутствие осадков, а также температура воздуха до +1 градуса ожидается в столичном регионе во второй день нового года. Прогноз появился на сайте Гидрометцентра России.

Ночью в Москве похолодает до -5 градусов. В Московской области днем температура воздуха будет варьироваться от -3 до +2 градусов, в ночное столбики упадут до -7 градусов. Ветер подует с западной стороны со скоростью до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

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В ГУ МЧС России по Москве предупредили горожан о сильном ветре. На дорогах будет гололедица. Спасатели порекомендовали водителям снизить скорость движения, а также избегать опасных маневров.

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Ранее синоптик Роман Вильфанд сообщил, что 1 января в российской столице был самым теплым днем за последние 50 лет. Однако на следующей неделе в город вернутся морозы.