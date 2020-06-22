Москвичей защитят от коронавируса во время голосования по поправкам

Москвичам на голосовании по поправкам к Конституции дадут одноразовые ручки и дезинфицирующие коврики. На участках обещают отсутствие очередей, а паспорт можно будет показать самому — в развернутом виде.

Мосгоризбирком принял все необходимые меры, чтобы обезопасить участки на фоне угрозы распространения коронавируса. Об этом РИА «Новости» рассказал зампред ведомства Дмитрий Реут.

«Мы будем следить, чтобы не возникало больших очередей на избирательных участках. Также, естественно, везде будет нанесена разметка», — пояснил он.

Членов избирательных комиссий рассадят с учетом необходимой социальной дистанции — не ближе полутора метров друг от друга.

«Паспорта мы в руки брать не будем, человек сам покажет паспорт. <…> Дальше он расписывается в списке, берет бюллетень и голосует», — рассказал Реут.

Он добавил, что пришедшим проголосовать о поправках выдадут одноразовые ручки. На входе положат специальные антибактериальные коврики: проходя через них, человек продезинфицирует подошву.

«Участник голосования может прийти в своих средствах защиты. Если у него их не будет, мы ему все выдадим на входе. То же касается и наблюдателей», — подчеркнул зампред Мосгоризбиркома.

Во всех участковых комиссиях, заметил он, средства индивидуальной защиты есть с запасом. Людям предоставили одноразовые халаты, защитные экраны, маски, перчатки и санитайзеры. При входе всем будут измерять температуру. В Мосгоризбиркоме ожидают, что явка будет высокой.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции, назначенное на 22 апреля, отложили из-за пандемии коронавируса. Новой датой президент РФ Владимир Путин назвал 1 июля.