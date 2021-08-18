Москвичей возмутил памятник офицерской жене с котом

Фотография нового памятника, который установили в Екатерининском парке Москвы, возмутила горожан. Снимок появился в группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» в Facebook.

«В Екатерининском парке столицы на днях открыли памятник офицерским женам», — сказано в публикации.

Женщина изображена в коротком платье, на каблуках и с распущенными волосами. Около нее сидит кот.

Источник фото: Facebook

Пользователи Сети заметили, что, как правило, у офицерских жен нет времени так стильно одеваться. Ведь кроме котов у них есть семья, дела по дому, а иногда работа.

Одна женщина рассказала, что является офицерской дочерью и в детстве видела жен военных. По словам пользовательницы, чаще с супругами военных были не кошки, а дети. Были и те, кто назвал памятник пошлым. Однако нашлись люди, которые встали на защиту памятника.

«Ох, лучше бы не ругали. Женщина похожа на женщину, кот на кота, а то тенденция пошла — и не угадаешь, что это», — заявила одна из комментаторов.

Ранее москвичей возмутил арт-объект в виде кома глины. Жители столицы заявили, что он напоминает им отходы. Позже ведущий Максим Галкин сказал, что скульптура похожа на «стопку не очень аккуратного дерьма». Об этом написала «Мослента».