Москвичей-путешественников без ПЦР-теста оштрафовали на общую сумму в 25 млн рублей

Управление Роспотребнадзора по Москве опубликовало данные о штрафах, которые оно выписало вернувшимся из-за границы и не сдавшим ПЦР-тест жителям. Оказалось, что в общей сложности москвичам придется выплатить 25 миллионов 425 тысяч рублей.

Это касается тех путешественников, которые в указанные сроки не опубликовали результаты тестирования на коронавирус на портале Госуслуг. Из-за этого только за период с 1 августа уведомления о явке из-за нарушения отправили 9301 человеку.

Суды выписали штрафы 2037 москвичам. Все остальные административные дела пока находятся на рассмотрении. Сейчас в Москве усиливается контроль за тем, как путешественники соблюдают правила эпидемиологической безопасности.

В октябре в Москве запустили точки по бесплатному экспресс-тестированию на COVID-19. Пункты открылись в центрах «Мои документы» и большом количестве общественных мест. Таких, как МФЦ, торговые центры, транспортно-пересадочные узлы. Каждый день этой возможностью пользуются от пяти до семи тысяч человек. Пункты работают во всех столичных округах.