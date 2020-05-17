Москвичей призвали быть осторожными из-за сильного ветра

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал жителей столицы быть осторожными и соблюдать все правила безопасности из-за существенного усиления ветра в воскресение.

Служба утверждает, что сильные порывы ветра доберутся до Москвы вечером 16 мая и 17 мая. Скорость ветра ожидается в 18 метров в секунду. «Наши рекомендации те же: будьте осторожны, оставайтесь дома», — написали на официальной странице ЦОДД в Twitter.

Накануне синоптики установили «желтый» уровень опасности в столице и Подмосковье из-за порывистого ветра.

Ранее также в метеорологической службе объяснили резкое падение температуры в середине мая. Всему виной арктические массы, которые пришли на территорию Европейской части России. Синоптики утверждают, что тепло придется подождать, холодная погода будет держаться минимум до 18 мая.