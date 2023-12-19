Общество 19 декабря 2023, 17:26 Москвичей пригласили в центры «Мои документы» на выставку о русских сказках Выставку о русских сказках открыли в московских центрах госуслуг Сайт мэра и правительства Москвы

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Центры государственных и муниципальных услуг «Мои документы» совместно с Главархивом Москвы подготовили новую образовательную экспозицию под названием «Сказка — первый наставник». Выставку посвятили роли сказок в воспитании детей. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

В экспозицию вошли интересные факты о сказках, викторины и игры для детей, инфографика, архивные фото- и видеоматериалы.

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Выставка «Сказка — первый наставник» стала заключительным мероприятием в рамках серии выставок, посвященных Году педагога и наставника. Она доступна для посещения в рабочие часы центров госуслуг «Мои документы» — с 08:00 до 20:00 в районных офисах и с 10:00 до 22:00 во флагманских. Все желающие смогут ознакомиться с материалами выставки в онлайн-формате на сайте Главархива.

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