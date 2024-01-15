Общество 15 января 2024, 18:56 Москвичей пригласили в парк Горького на бесплатные занятия по танцам на льду Бесплатные уроки танцев на льду пройдут в парке Горького в Москве с 19 января РИА «Новости»

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С 19 января в парке Горького стартуют бесплатные занятия по танцам на льду. Об этом сообщил информационный центр правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу площадки.

Уроки будут проходить еженедельно по пятницам для конькобежцев среднего уровня катания и выше. Программа будет включать различные элементы фигурного катания, за исключением прыжков и вращений. Посетители смогут научиться шагам, подсечкам, кросс-роллам (зигзагообразным движениям), группировкам, а также классическим движениям фигурного катания, таким как твизлы (повороты в движении) и перетяжки (движения змейкой).

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Занятия пройдут с 19:00 до 21:00, все желающие могут принести с собой свои коньки, чтобы участвовать в занятиях совершенно бесплатно.

Мероприятия будут проходить до 8 марта, возможно, появятся и дополнительные уроки по воскресеньям. Актуальную информацию и подробности об уроках можно будет получить в Telegram-каналах «Парк Горького» и «Спорткружок».

«После основных уроков, а также в другие дни работы катка будут проводиться открытые танцевальные события на льду − под известные танцевальные композиции», — отметили в пресс-службе.

Ранее в столице продлили до конца зимы работу бесплатных катков на 23 фестивальных площадках «Московских сезонов».