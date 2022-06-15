Москвичей пригласили в городские парки на пленэры, концерты и кинопоказы

С 14 по 19 июня в парках Москвы будут проходить различные проекты для детей и взрослых, начиная от пленэров и заканчивая кинопоказами. Об этом написали «Дни.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

В среду, 15 июня, литературный вечер для детей в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» проведет педагог-психолог Арина Феева. Начало мероприятия — в 17:00.

В саду имени Баумана 16 июня в 19:30 пройдет концерт с участием саксофонистов, гитаристов и других музыкантов, а 17 июня в 19:00 здесь выступит актриса и певица Анастасия Караулова с инди-поп-проектом Plamena.

В пятницу, 17 июня, в Таганском парке пройдет бесплатный показ фильма режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни». Начало запланировано в 20:00.

В субботу, 18 июня, горожан и гостей столицы приглашают в парк «Фили» на экскурсию «Зеленые великаны» из цикла «В гармонии с природой». Всем желающим необходимо быть в парке в 11:00.

В воскресенье, 19 июня, пройдет экскурсия по Воронцовскому парку. Сбор участников состоится в 13:00 около храма Живоначальной Троицы.