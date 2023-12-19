Общество 19 декабря 2023, 18:12 Москвичей пригласили послушать лекции об архитектуре стран бывшего СССР на ВДНХ Цикл лекций об архитектуре бывших республик СССР пройдет на ВДНХ в Москве РИА «Новости»

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ВДНХ и образовательная компания «Глазами инженера» подготовили проект «Модернизм в республиках СССР в национальных павильонах ВДНХ». Цикл лекций стартует на главной Выставке страны 20 декабря. В программу войдет пять встреч. Об этом сообщила пресс-служба ВДНХ.

Москвичам расскажут об архитектуре Еревана, Алма-Аты, Ташкента, Минска и Баку. Презентации проведут ведущие эксперты в области истории архитектуры в экспозиционных павильонах Армении, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и Азербайджана на ВДНХ. Горожане смогут узнать об особенностях развития модернизма в этих республиках.

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Посетить лекцию можно бесплатно по предварительной регистрации.

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