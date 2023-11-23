Общество 23 ноября 2023, 12:17 Москвичей пригласили на выставку о реставрации Более 200 мероприятий проведут на выставке о реставрации в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве с 30 ноября по 3 декабря пройдет выставка «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях». На ней отечественные производители покажут более 100 решений для сохранения памятников архитектуры. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов подчеркнул, что показ создали не только для объединения профессионального общества, но и для широкой аудитории.

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Специально для этого увеличили площадь экспозиции вдвое: с 2,5 тысячи квадратных метров в центре современного искусства «Винзавод» до 4,5 тысячи на двух этажах типографии Ивана Сытина.

«Таким образом, посетители, помимо насыщенной программы, смогут увидеть и оценить архитектуру и геометрию исторических стен здания, где в свое время печатали буквально каждую четвертую книгу в Москве», — рассказал Емельянов.

Новые технологии и соревнования начинающих реставраторов разделили на несколько секций: саму экспозицию, креативные мастерские, помещение для лекций и зону деловых переговоров.

Приблизительно 30 отечественных поставщиков представят передовые разработки, а ключевые реставрационные институты и организации наглядно поделятся своими знаниями и навыками.

В рамках деловой встречи будут участвовать передовые специалисты. А среди ключевых тем для обсуждения — сохранение объектов культурного наследия как способов для развития внутреннего туризма, российские реставрационные технологии, ремонт и реставрация многоквартирных домов-памятников и другие.

Более 200 мероприятий и мастер-классов пройдет в рамках выставки. Выставка будет по адресу: Пятницкая улица, дом 71. Подробности мероприятия доступны на сайте.

Ранее москвичей пригласили на бесплатные экскурсии и мастер-классы в музей Паустовского.