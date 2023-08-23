Общество 23 августа 2023, 10:43 Москвичей пригласили на программу трудоустройства «ОФ.ФЕР» «Молодежь Москвы» и «ВРаботе» пригласили горожан на образовательный интенсив «ОФ.ФЕР» Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

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Москвичей пригласили на образовательный интенсив «ОФ.ФЕР» — совместный проект «Молодежи Москвы» и проекта «ВРаботе». Об этом сообщила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Проект «ОФ.ФЕР» открыли для помощи соискателям в возрасте от 18 до 35 лет в получении предложения о работе и развитии успешной карьеры.

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Участники программы пройдут очный образовательный курс под руководством опытных рекрутеров. Он будет состоять из трех этапов: отбор, обучение и сопровождение.

На первом этапе команда проекта «ВРаботе» рассмотрит поданные заявки и отберет 300 участников. К каждой заявке будет прикреплен видеоролик-интервью, в котором соискатель представится и расскажет о своих мотивах и желаемом месте работы. Затем состоятся онлайн-собеседования с командой проекта.

Второй этап — трехдневный образовательный интенсив, где участники узнают основные аспекты трудоустройства.

Третий этап включает консультации от HR-специалистов и подбор конкретных заданий для участников, а также помощь в поиске подходящих вакансий.

В конце программы участники получат предложения от компаний-работодателей и пройдут собеседования. «ВРаботе» сотрудничает с более чем 250 партнерами, что позволит участникам выбрать из огромного количества вакансий.

Кроме того, проект «ВРаботе» проведет серию открытых образовательных мастер-классов по созданию резюме, прохождению собеседований и трудоустройству.

Ранее стало известно о том, что стажировку в компаниях ОЭЗ «Технополис Москва» за полгода прошли 280 студентов.