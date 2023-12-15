Общество 15 декабря 2023, 18:15 Москвичей пригласили на новогоднюю выставку в усадьбе «Люблино» Уникальную выставку «В гостях у Снегурочки» открыли в усадьбе «Люблино» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Уникальную выставку «В гостях у Снегурочки» открыли во дворце Николая Дурасова на территории музея-усадьбы «Люблино» в Москве. Об этом сообщил столичный департамент культуры.

Экспозиция продемонстрирует трансформацию образа сказочного персонажа в течение XX века.Зрители смогут оценить более 200 экспонатов, предоставленных музеем и участниками клуба коллекционеров «Искатель». Выставочное пространство наполнили необычными артефактами и предметами, связанными с внучкой Деда Мороза.

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«По многим почтовым открыткам можно проследить, как менялась история на протяжении десятилетий, какие цвета и фасоны были модны в разные года», — поделилась специалист по учету музейных предметов Екатерина Полищук.

В экспозицию вошли открытки, собираемые с семидесятых годов прошлого столетия, на которых изображены не только культовые герои русской живописи и анимации, но и образы реальных девушек, ставших музами фотографов и художников. Кроме того, на ней представили куклы, иллюстрации, новогодние игрушки.

Экспозицию можно будет посетить до 28 февраля с 10:00 до 18:00, все дни, кроме понедельника.

Также в Москве на станции метро «Воробьевы горы» открыли выставку об этнобрендах России.