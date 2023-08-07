Общество 07 августа 2023, 18:20 Москвичей пригласили на музыкальный фестиваль «Солома» Департамент культуры Москвы: музыкальный фестиваль «Солома» пройдет в саду «Эрмитаж» Сайт мэра и правительства Москвы

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Музыкальный фестиваль «Солома» пройдет в саду «Эрмитаж» в Москве 12 августа. Об этом сообщил департамент культуры столицы.

Для гостей будет работать три музыкальные площадки — «Ракушка», акустическая сцена «Гостиная» и «Беседка» от проекта «Музвечер». На фестивале выступят такие артисты, как Наша Таня, UNTONE CHERNOV, SHOO, «нееет, ты что», sasha garahanov и другие.

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В рамках фестиваля также пройдут лекции и мастер-классы по саморазвитию и заботе о физическом и ментальном здоровье. Например, посетители научатся практиковать йогу. Для гостей состоятся экскурсии по саду «Эрмитаж» от проекта «Москва глазами инженера», мастер-классы по росписи вещей, квиз для эрудитов и другие активности.

Ранее жителям столицы рассказали о том, что молодые артисты дадут сольные концерты на Московском урбанистическом форуме в «Зарядье». Они состоятся 11-13 августа.