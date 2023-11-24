Общество 24 ноября 2023, 12:43 Москвичей пригласили на лекции об истории архитектуры в Гайдаровку Сергунина: цикл лекций об истории архитектуры Москвы проведут в Гайдаровке Сайт мэра и правительства Москвы

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Москвичей пригласили послушать лекции об основных архитектурных направлениях и стилях, необычных домах и инженерных проектах столицы. Кроме того, им предложат интересные игры, в которых они попытаются разгадать послания архитекторов на фасадах зданий. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

В Центральной городской детской библиотеке имени А. П. Гайдара проведут четыре лекции по архитектуре. Спикеры расскажут об основных направлениях и стилях этого искусства, а также поделятся познавательными фактами из истории.

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«Слушателям расскажут, какие здания хранят память о разных событиях почти 900-летней истории столицы. Горожанам покажут изображения необычных объектов и познакомят с биографиями выдающихся архитекторов, порекомендуют книги по культурологии и краеведению», — подчеркнула заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Первую встречу «От палат до небоскребов» запланировали на 30 ноября. Всех желающих научат отличать классицизм от барокко и конструктивизм от модерна на примере известных столичных памятников архитектуры.

Вторая лекция пройдет 7 декабря. Ее тематика — необычные дома, которые строили с середины XVIII века в столице. На следующем мероприятии «Дом переехал», которое состоится 14 декабря, напомнят, как в городе перемещали памятники, мосты, дома. Кроме того, расскажут, на каких улицах и переулках сохранились следы этих работ.

Заключительная встреча пройдет 21 декабря. На ней слушатели узнают, какие знаки и зашифрованные послания хранят фасады зданий и элементы декора.

Автор цикла — Светлана Костина, экскурсовод, культуролог, ведущий методист Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара.

Ранее москвичей пригласили на выставку о реставрации.