Общество 13 февраля 2024, 16:17 Москвичей пригласили на курс эффективных переговоров от «Технограда» «Техноград» на ВДНХ запустил новый курс об эффективных переговорах Unsplash

Читать 360tv в

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ откроет регистрацию на новый онлайн-курс под названием «Эффективные переговоры для жизни и бизнеса». Об этом сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Программа обучит широкий круг слушателей навыкам успешного общения и переговоров. Участники освоят методы эффективной коммуникации и приемы, необходимые для профессиональных переговорщиков.

Реклама

Курс проведут на безвозмездной основе. Для участия потребуется предварительная регистрация. Учебная программа включит три вебинара, каждый из которых будет продолжаться 60 минут. Занятия будут начинаться в 15:00 часов по московскому времени. Проведет курс опытный бизнес-тренер и коуч Анна Томас.

Первый вебинар 15 февраля затронет ключевые стратегии ведения переговоров. Преподаватель даст слушателям инструменты для эффективной аргументации, научит их правильно формировать вопросы и успешно завершать коммуникацию.

На занятии 20 февраля темой станут невербальные аспекты общения. Участники освоят способы интерпретации мимики, жестов и поз, что позволит им лучше читать своего собеседника и влиять на результат диалога без слов.

Завершающий вебинар 22 февраля посвятят эмоциональной составляющей переговорного процесса. Студенты получат знания о происхождении частых эмоциональных реакций и научатся их контролировать ради достижения успеха в деловых встречах.

В феврале в «Технограде» на ВДНХ пройдет серия из 20 бесплатных обучающих программ. Обучающие модули общей продолжительностью 168 часов посвятят информационным технологиям, дизайну и маркетингу.