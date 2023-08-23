Общество 23 августа 2023, 12:36 Москвичей пригласили на ярмарку «Нешкольный маркет» Выпускники проекта «Бизнес-уик-энд. Старт» представят свою продукцию на ярмарке в Москве Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

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Москвичи смогут посетить ярмарку «Нешкольный маркет», где будут представлены продукты выпускников проекта «Бизнес-уик-энд. Старт». Она пройдет 29 августа с 10:00 до 18:00 по адресу Оружейный переулок, дом 41. Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Гости смогут познакомиться с продукцией молодых предпринимателей и приобрести интересующие их товары. Вход на ярмарку будет свободным.

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На ярмарке «Нешкольный маркет» представят продукты 20 команд выпускников проекта «Бизнес-уик-энд. Старт 3.0». Среди них будут авторский парфюм в стиле аниме, ручные свечи с разнообразными ароматами, формами и предсказаниями, а также футболки с нашивками и печатями.

Проект «Бизнес-уик-энд. Старт» создали для школьников и студентов колледжей в возрасте 13-18 лет. В этом году они проходили обучение по организации и управлению собственным бизнесом в новом формате, которое продолжалось четыре месяца. В результате участники оформили самозанятость и приняли участие в ярмарке-выставке «Предпринимай! Фабрика идей», которая прошла на ВДНХ в мае этого года.

Ранее москвичей пригласили на фестиваль ВДНХ Green City.