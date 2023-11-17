Общество 17 ноября 2023, 14:34 Москвичей пригласили на фестиваль «Мастерская подарков» Фестиваль «Мастерская подарков» пройдет в Москве на ярмарке «Тверская-маркет» Сайт мэра и правительства Москвы

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С 18 ноября по 4 декабря на ярмарке «Тверская-маркет» пройдет фестиваль «Мастерская подарков». Об этом сообщил департамент предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Каждую неделю взрослых и детей ждут интересные интерактивы и более 100 мастер-классов», — рассказала глава департамента Кристина Кострома.

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Посетители смогут насладиться атмосферой предстоящего праздника и приобрести новогодние подарки для близких — яркие кружки, экологичный мед, трутневое молоко и соты, украшения из натуральных камней и другие товары местных производителей. Мероприятие будет проходить ежедневно с 11:00 до 21:00.

Каждые выходные на ярмарке станут организовывать тематические мероприятия. Например, 18 ноября отметят день рождения Деда Мороза, а с 24 по 26 ноября пройдет акция «Черная пятница» со скидками на определенные товары.

Также посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и принять участие в розыгрыше призов.

А 9 и 10 декабря в столице состоится благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Вырученные средства отправят детям, многодетным семьям, людям старшего возраста и приютам для животных.