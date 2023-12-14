Общество 14 декабря 2023, 09:52 Москвичей предупредили об усилении снега и метелей вечером Синоптик Леус спрогнозировал усиление снега и метелей вечером в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодня вечером в Москве усилятся снег и метели из-за влияния передней части приближающегося с юго-запада активного циклона. Столбики термометров опустятся до -10 градусов, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Температура воздуха -8…-10 градусов, в Подмосковье -7…-12 градусов. Ветер юго-восточный от пяти до 10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 748 миллиметров ртутного столба», — написал он в Telegram-канале.

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Леус добавил, что такой прогноз сохранится и завтра. Столбики термометров поднимутся до -6…-8 градусов.

В свою очередь, синоптик Евгений Тишковец рассказал, что сегодня Москва будет находиться под влиянием циклона «Ваня». Он принесет в столицу до 30% от месячной нормы осадков, а местами вырастут рекордные для первого месяца зимы полуметровые сугробы.