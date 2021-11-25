Москвичей предупредили об осадках на выходных

Погода в Москве на грядущих выходных будет переменчивой, возможны осадки. Об этом RT рассказала специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Погода будет в основном облачной, прояснится небо только в воскресенье днем. Наибольшее количество осадков ожидается в субботу. Температура воздуха будет колебаться около 0 градусов.

«В Москве в ночные часы +0…+2 градуса, по области местами до -2 градусов. Дневная температура +1…+3 градуса в субботу и +2…+4 градуса в воскресенье», — рассказала специалист.