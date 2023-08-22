22 августа 2023, 10:57
Москвичей предупредили об ограничениях работы станций метро у стадиона «Лужники»
Дептранс сообщил об ограничениях входа и выхода на станциях метро у «Лужников» 22 августа
В связи с празднованием Дня флага 22 августа в Москве будут временно перекрывать вход и выход на станциях метро у стадиона «Лужники». Об этом рассказал в Telegram-канале столичный дептранс.
В ведомстве уточнили, что на ближайшей к стадиону станции «Спортивная» южный вестибюль перед началом мероприятия будет открыт только для выхода пассажиров, а после — только для входа.
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Кроме того, на других станциях, расположенных вблизи «Лужников», возможны ситуативные ограничения входа или выхода пассажиров.
Москвичам порекомендовали заранее пополнить карты «Тройка» и напомнили, что оплатить проезд банковской картой можно просто приложив ее к турникету.
Ранее космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин с МКС поздравили россиян с Днем флага.
Москва 2023
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