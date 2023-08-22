Общество 22 августа 2023, 10:57 Москвичей предупредили об ограничениях работы станций метро у стадиона «Лужники» Дептранс сообщил об ограничениях входа и выхода на станциях метро у «Лужников» 22 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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В связи с празднованием Дня флага 22 августа в Москве будут временно перекрывать вход и выход на станциях метро у стадиона «Лужники». Об этом рассказал в Telegram-канале столичный дептранс.

В ведомстве уточнили, что на ближайшей к стадиону станции «Спортивная» южный вестибюль перед началом мероприятия будет открыт только для выхода пассажиров, а после — только для входа.

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Кроме того, на других станциях, расположенных вблизи «Лужников», возможны ситуативные ограничения входа или выхода пассажиров.

Москвичам порекомендовали заранее пополнить карты «Тройка» и напомнили, что оплатить проезд банковской картой можно просто приложив ее к турникету.

Ранее космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин с МКС поздравили россиян с Днем флага.