Общество 25 декабря 2023, 13:35 Москвичей предупредили об очень низком давлении в понедельник Синоптик Леус: в Москве 25 декабря ожидается давление ниже нормы РИА «Новости»

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В понедельник, 25 декабря, в Москве преимущественно в вечерние часы пройдет небольшой снег, а на дорогах и тротуарах образуется гололедица. Более того, атмосферное давление окажется существенно ниже нормы, предупредил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Температура воздуха 0…-2 градуса, в Подмосковье 0…-5 градусов. Ветер юго-восточный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 725 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы», — уточнил он.

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По его словам, погода в столице будет формироваться под влиянием приближающегося с запада теплого атмосферного фронта, а вечером он вызовет небольшой снег.

Кроме того, во вторник также ожидаются гололедица и мокрый снег. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.

Синоптик Александр Шувалов также пообещал москвичам оттепель в конце предновогодней недели. В столице потеплеет до +2 градусов и пройдет мокрый снег.