Общество 05 декабря 2023, 18:30 Москвичей предупредили об аномальных морозах Синоптик Вильфанд: аномальные морозы без снегопадов ожидаются в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве наблюдается снижение температуры, в ближайшие дни ночные показатели перестанут отличаться от дневных. Более того, они окажутся на 10-12 градусов ниже нормы. Об этом АГН «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погоду определяет мощный антициклон, давление очень высокое. Завтра оно будет превышать норму примерно на 13–15 миллиметров, а в субботу–воскресенье — на 25 миллиметров. Солнышко будет, луна и звезды ночью будут, а осадков не будет», — отметил он.

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По его словам, уже сегодня вечером температура воздуха снизится до -15…-17 градусов в Москве, а в области — до -20. Днем столбики термометров немного поднимутся до -10…-12 градусов, а утром сохранится мороз. В ночь на четверг будет -16…-18 градусов, днем — -12…-14. Примерно такая погода ожидается до конца недели.

Ранее москвичам пообещали, что рекордно высокие сугробы в ближайшее время не растают. Это связано с сохранением морозов и продолжением снегопада.