Общество 19 января 2023, 09:19 Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности «Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Подмосковье РИА «Новости»

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«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Московской области в четверг, 19 января. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в столице и области до 15:00 ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать скорости до 17 метров в секунду. Возможен дождь.

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В московском главке МЧС призвали водителей быть максимально осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и избегать внезапных маневров. Машины стоит парковать вдали от деревьев. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

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По словам метеоролога Михаила Леуса, на Крещение в столичном регионе ожидается оттепель. Он обратил внимание, что такая погода бывает в этот день не чаще чем раз в пять-шесть лет. В Москве будет облачно, температура воздуха днем составит +2…+4 градусов, в Подмосковье — 0…+5 градусов. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.