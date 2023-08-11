Общество 11 августа 2023, 18:27 Москвичей предупредили о жаре во второй половине августа Синоптик Вильфанд сообщил, что с 15 августа температура в Москве начнет расти РИА «Новости»

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Температура воздуха в Москве начнет повышаться с 15 августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

К середине следующей недели столбики термометров поднимутся до +29 градусов.

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Погода в воскресенье и понедельник будет облачной с периодическими прояснениями, возможны небольшие кратковременные дожди, но солнце уже будет проглядывать. Ночью будет от +12 до +17 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.

Во вторник начнется постепенное повышение температуры, днем ожидается от +23 до +28 градусов, осадки будут незначительными.

В среду ожидается небольшая облачность, ночью температура будет от +11 до +16 градусов, а днем ожидается от +24 до +29 градусов.

По области температура будет достигать и 30-градусной отметки. Роман Вильфанд

Синоптик отметил, что температура будет выше нормы примерно на четыре градуса.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в Москве 12 августа.