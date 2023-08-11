11 августа 2023, 18:27
Москвичей предупредили о жаре во второй половине августа
Синоптик Вильфанд сообщил, что с 15 августа температура в Москве начнет расти
Температура воздуха в Москве начнет повышаться с 15 августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
К середине следующей недели столбики термометров поднимутся до +29 градусов.
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Погода в воскресенье и понедельник будет облачной с периодическими прояснениями, возможны небольшие кратковременные дожди, но солнце уже будет проглядывать. Ночью будет от +12 до +17 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.
Во вторник начнется постепенное повышение температуры, днем ожидается от +23 до +28 градусов, осадки будут незначительными.
В среду ожидается небольшая облачность, ночью температура будет от +11 до +16 градусов, а днем ожидается от +24 до +29 градусов.
По области температура будет достигать и 30-градусной отметки.
Роман Вильфанд
Синоптик отметил, что температура будет выше нормы примерно на четыре градуса.
Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в Москве 12 августа.
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