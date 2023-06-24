Общество 24 июня 2023, 09:35 Москвичей предупредили о задержках отправления межрегиональных автобусов Дептранс Москвы заявил о возможных задержках отправления межрегиональных автобусов РИА «Новости»

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Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы. Об этом с своем Telegram-канале сообщил столичный дептранс.

«Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям», — уточнили в ведомстве.

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В дептрансе напомнили, что более подробную информацию о рейсах общественного транспорта можно получить в контакт-центре «Автовокзалы Москвы».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об усилении мер безопасности в столице. По его словам, это сделано в связи с поступающей информацией. В городе начали проведение антитеррористических мероприятий, на дорогах ввели дополнительный контроль транспорта.

Аналогичные мероприятия проводятся и в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.