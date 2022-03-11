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    11 марта 2022, 09:22

    Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в пятницу

    Синоптик Леус сообщил о высоком атмосферном давлении в Москве 11 марта

    Оксана Кириллова

    Атмосферное давление в Москве 11 марта будет падать, однако составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

    Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в пятницу

    В последний рабочий день недели в российской столице ожидается вполне комфортная погода. По словам Леуса, осадков не будет, температура воздуха составит около 0 градусов в Москве и от -4 до +1 в Московской области. Прогнозируется переменная облачность. Ветер западный, от двух до семи метров в секунду.

    Повышенное давление может крайне негативно сказаться на здоровье. Врач высшей категории, терапевт Людмила Алексеева рассказала, как перенести высокое атмосферное давление. Стоит воздержаться от нагрузок любого рода — как умственных, так и физических. При этом сокращать активность совсем также не следует. По мнению врача, может помочь прогулка по дому или уборка, которая не потребует особых затрат. Метеозависимым людям лучше отказаться от алкоголя и кофеиносодержащих напитков. Перед применением лекарств необходимо проконсультироваться со специалистом.