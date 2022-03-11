Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в пятницу

Атмосферное давление в Москве 11 марта будет падать, однако составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

В последний рабочий день недели в российской столице ожидается вполне комфортная погода. По словам Леуса, осадков не будет, температура воздуха составит около 0 градусов в Москве и от -4 до +1 в Московской области. Прогнозируется переменная облачность. Ветер западный, от двух до семи метров в секунду.

Повышенное давление может крайне негативно сказаться на здоровье. Врач высшей категории, терапевт Людмила Алексеева рассказала, как перенести высокое атмосферное давление. Стоит воздержаться от нагрузок любого рода — как умственных, так и физических. При этом сокращать активность совсем также не следует. По мнению врача, может помочь прогулка по дому или уборка, которая не потребует особых затрат. Метеозависимым людям лучше отказаться от алкоголя и кофеиносодержащих напитков. Перед применением лекарств необходимо проконсультироваться со специалистом.