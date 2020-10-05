Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении на этой неделе

Она уточнила, что к 11 октября показатели будут превышать климатическую норму на 8-9 единиц. Вместе с тем в столице будет теплая погода. Значительных осадков не ожидается. Небольшой кратковременный дождь может пройти лишь днем в среду, 7 октября, информирует радио «Говорит Москва».

По словам Поздняковой, в дневные часы в городе будет 17-19 градусов тепла.

Ранее «360» сообщал, что теплая погода сохранится в московском регионе всю нынешнюю неделю. Небольшое снижение температуры воздуха начнется по ночам в начале рабочей недели. Столбики термометров в Москве покажут +8…+9 градусов, в Московской области до +4 градусов. Однако начиная со среды придет новая волна тепла. По ночам воздух прогреется до +10…+12 градусов, а днем до +16…+18.

Регион продолжает оставаться под влиянием антициклона, поэтому осадки будут очень кратковременными.