Москвичей предупредили о временном похолодании во вторник | 360°

Общество 29 августа 2023, 10:17 Москвичей предупредили о временном похолодании во вторник Леус: атмосферный фронт ограничит повышение температуры 29 августа в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодня, 29 августа, в столице временно похолодает. Температура воздуха прогреется максимум до +18 градусов. Главная причина — атмосферный фронт, который ограничит дневной прогрев, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Температура воздуха +16…+18 градусов. <…> Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, до трех–восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 747 миллиметра ртутного столба, что около нормы», — написал специалист в Telegram-канале.

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По словам синоптика, похолодание обусловлено тем, что с запада на восток территорию Москвы пересечет малоактивный атмосферный фронт. В первой половине дня он может вызвать кратковременные дожди.

Леус добавил, что в среду температура воздуха уже прогреется до +22…+24 градусов. Осадков не ожидается.

Ранее москвичам пообещали глобальное потепление в первые две недели осени.