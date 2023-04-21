Общество 21 апреля 2023, 08:32 Москвичей предупредили о возможных ограничениях в метро из-за праздника Ураза-байрам Московский дептранс предупредил об ограничениях в метро в Ураза-байрам РИА «Новости»

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На станциях столичного метро, находящихся рядом с мечетями, 21 апреля могут ограничить вход и выход из-за празднования Ураза-байрама. Об этом в Telegram-канале написал департамент транспорта Москвы.

«Двадцать первого апреля на станциях мосметро, расположенных вблизи мечетей, возможны ситуативные ограничения входа/выхода из-за празднования Ураза-байрама», — сказано в сообщении.

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Пассажиров призвали быть внимательными и выполнять требования сотрудников метрополитена и полиции.

Напомним, Ураза-байрам – один из главных праздников мусульман, который знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан. Каждый год дата праздника определяется согласно астрономическим наблюдениям.

В Подмосковье коллективные праздничные молитвы после завершения мусульманского поста Рамадан пройдут на более чем 50 площадках. К примеру, в Химках праздничный намаз состоится в олимпийском учебно‐спортивном центре «Планерная». Участие в мероприятии примут представители администрации и депутаты, а также председатель местной религиозной организации мусульман Камиль Маннапов.