Москвичей предупредили о вечерней грозе

Облачная погода, кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве 13 июня. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, осадки возможны во второй половине дня. Скорость юго-западного ветра составит от трех до восьми метров в секунду, при грозе ветер будет порывистым.

«Температура — +23…+25 градусов в столице, от +20 до +25 по области», — добавил синоптик.

Также ожидается незначительное снижение атмосферного давления — до 743 миллиметров ртутного столба.

Ранее в «Фобосе» сообщили, что за неделю в московском регионе выпадет треть от месячной нормы осадков — примерно два ведра дождевой воды. Понедельник и вторник будут самыми теплыми, максимально воздух прогреется до +28 градусов. В среду похолодает — столбик термометра не поднимется выше +23. В четверг воздух прогреется до +24 градусов. Примерно такая же погода сохранится и в конце недели. В целом она обещает быть умеренно теплой.