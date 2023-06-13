Общество 13 июня 2023, 17:47 Москвичей предупредили о тридцатиградусной жаре на выходных Гидрометцентр России предупредил москвичей о тридцатиградусной жаре на выходных РИА «Новости»

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Столбик термометра в Москве поднимется до плюс 30 градусов на выходных, сообщил Гидрометцентр России.

Днем в субботу и воскресенье синоптики прогнозируют в столице 25-30 градусов тепла, ночью — 11-16 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков и слабый ветер.

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Самыми жаркими днями на этой неделе могут стать 15 и 16 июня. Столбики термометров будут показывать +28... +29 градусов.

Тем временем Якутию замело июньским снегом. Несколько миллиметров осадков выпали в городе Удачном в День России.