Общество 12 декабря 2023, 10:00 Москвичей предупредили о снегопаде 12 декабря Синоптик Леус: атлантический циклон спровоцирует облачность и снегопад в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве продолжает властвовать атлантический циклон, остановившийся над Прибалтикой. В связи с этим в столице сохранится облачная погода, пройдет снегопад, местами возможны метели, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, температура воздуха в Москве поднимется до -4…-6 градусов, в области до -3…-8 градусов. Ветер юго-восточный, до пяти — 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет колебаться и составит 748 миллиметров ртутного столба. Завтра местами также пройдет снег, столбики термометров опустятся до -5…-7 градусов.

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Накануне в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за метели и гололедицы. Такой прогноз сохранится до 11:00 13 декабря.